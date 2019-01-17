Trabzon'da fıkra gibi olay! Dolandırılmamak isterken dolandırıldılar

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde dolandırılmaktan korkan 70 kişi, altın ve paralarını 'güvende tutmak' için emanet ettiği kuyumcu S.K. tarafından dolandırıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde fıkra gibi bir olay meydana geldi. İlçede dolandırılmaktan korkan 70 kişi, altın ve paralarını 'güvende tutmak' için kuyumcuya emanet edince tüm servetleri ellerinden gitti. Akıllara durgunluk veren olay şöyle gelişti; Twitter

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Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini, evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.’ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu. Twitter

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Toplam 15 kilo 487 gram altın, 946 çeyrek altın, 73 Cumhuriyet altını, 25 burma bilezik, 8 hasır bilezik, 67 bin 975 Euro, 29 bin 100 dolar ve 410 bin 355 TL'yi S.K.’ya teslim eden 70 kişi savcılığın yolunu tuttu. Vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Twitter

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