Trabzon'da fıkra gibi olay! Dolandırılmamak isterken dolandırıldılar

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde dolandırılmaktan korkan 70 kişi, altın ve paralarını 'güvende tutmak' için emanet ettiği kuyumcu S.K. tarafından dolandırıldı.

Trabzon'da fıkra gibi olay! Dolandırılmamak isterken dolandırıldılar

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde fıkra gibi bir olay meydana geldi. İlçede dolandırılmaktan korkan 70 kişi, altın ve paralarını 'güvende tutmak' için kuyumcuya emanet edince tüm servetleri ellerinden gitti. Akıllara durgunluk veren olay şöyle gelişti;

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Trabzon'da fıkra gibi olay! Dolandırılmamak isterken dolandırıldılar

Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini, evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.’ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu.

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Trabzon'da fıkra gibi olay! Dolandırılmamak isterken dolandırıldılar

Toplam 15 kilo 487 gram altın, 946 çeyrek altın, 73 Cumhuriyet altını, 25 burma bilezik, 8 hasır bilezik, 67 bin 975 Euro, 29 bin 100 dolar ve 410 bin 355 TL'yi S.K.’ya teslim eden 70 kişi savcılığın yolunu tuttu. Vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Trabzon'da fıkra gibi olay! Dolandırılmamak isterken dolandırıldılar

"KEFEN PARAMI EMANET ETTİM": Dolandırıldığını iddia eden Nevin Yanık, "Tüm birikimini kuyumcuya emanet ettim. Kefen param bile ondaydı. Altınla birikim yapmıştım. Eniştemin de, kızımın da parası ondaydı. Kendisine güvendik ama bizi yıktı” dedi.

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