Trabzon'da feci ölüm yüzüne isabet etti

TRABZON'da, 27 yaşındaki Ebubekir Özdemir'in yüzüne iş makinesinden metal parça isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özdemir'i ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürdü.

Ebubekir Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinoplu olduğu öğrenilen Ebubekir Özdemir'in, olaydan bir süre önce inşaatta selfie çekip, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü.