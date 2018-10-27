Trabzon'da çatı girişine 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısı asıldı

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde bir iş hanının çatısında son 1 yılda 10 kişi intihar girişiminde bulunurca yöneticiler Karadeniz zekasını konuşturarak çözüm buldu.

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde bir iş hanının çatısında son 1 yılda 10 kişi intihar girişiminde bulundu. 7 katlı binanın yöneticileri ise bunu önlemek amacıyla çatıya çıkan boşluğu demir kapıyla kapattı. Yöneticiler ayrıca 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır' ve 'Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer' yazılı uyarılar astı. Bina yöneticisi Pehlivan Karagüzel, "Kapıya yazılı uyarılar astık. Uzun süredir intihar girişimi olmuyor" dedi. Twitter

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Yaklaşık 25 yılıdır iş merkezinde yöneticilik yapan Pehlivan Karagüzel, intihar girişiminde bulunanlarla ilgili, “Burası Trabzon'un merkezi. İnsanlar şov yapmak için çatıya çıkıyor. Aşk acısı çeken, eşiyle tartışan, işsiz ve parasız kalan soluğu bu çatıda alıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için önce demir parmaklık yaptırıp kilit taktık tüm kapılara. Baktık yine bir şekilde çatıya çıkıyorlar. Bu defa 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır!’, ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer' gibi uyarıcı yazılar astık. Şimdi de çareyi bu yazılarda arıyoruz. Yazıları astıktan sonra çatıya çıkan olmadı. ‘nsanlar intihar etmeye kalkışmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Twitter

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'ÇOK ŞÜKÜR ATLAYAN OLMADI'

Son zamanlarda pek çok kişinin çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatan Karagüzel, "En son sevdiği kızın kendisini terk etmesi sonucu aşk acısı çektiğini anlatan biri, bu binanın çatısına çıktı, intihar girişiminde bulundu. Bu kişinin ikna edilerek indirilmesinden kısa süre sonra başka biri daha aynı yere çıkmak üzereyken son anda yakalandı. Bugüne kadar yapılan intihar girişimlerini emniyet ekipleri ve kişilerin atlamaması için ikna etmeye gelen psikologlar önlemeyi başardı. Şimdiye kadar hiç atlayan olmadı çok şükür" diye konuştu. Twitter

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