Trabzon'da büyük panik! Havalimanı kapatıldı

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak, acil iniş koduyla geri dönüş yaptı. İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

HAVAALANI KAPATILDI: İçinde hasta taşıyan uçakta teknik arıza yaşandığı ve yakıtını bitirmek için havada tur attığı öğrenildi. Trabzon Havalimanı'na yaklaşık 20 dakikadır iniş ve kalkışlara izin verilmiyor.

TRABZON'A GELEN UÇAK ORDU'YA YÖNLENDİRİLDİ: İstanbul'dan 09.25'te havalanan Pegasus Havayolları'nın PGT4DN sefer sayılı TC-ASP tescilli Boeing 737-82 tipi Trabzon uçağı, Ordu Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI:Trabzon Havalimanı'nda güvenlik önlemleri alındı.

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