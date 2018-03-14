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Trabzon'da büyük panik! Havalimanı kapatıldı

Trabzon'da büyük panik! Havalimanı kapatıldı

TRABZON 'dan bir son dakika haberi geldi. Trabzon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağı teknik arızadan dolayı acil iniş istedi. Trabzon Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havada arızalanan uçak havaalanına sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 11:51 - Güncelleme: 14-03-2018 11:51

Katar'dan kalkan ambulans tipi uçak Trabzon'da yakıt aldıktan sonra havalandı. Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans uçak havada arızalanınca acil iniş koduyla geri dönüş yaptı.

İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

Acil iniş isteyen uçak az önce Trabzon Havalimanı'na sağ salim indi. İki itfaiye aracının da herhangi olumsuz bir duruma karşın pistte uçağın arkasından ilerlediği görüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI: Pistte 3 ambulans ve 2 itfaiye aracı bekledi. İtfaiye araçları iniş yapacak uçağa köpük sıkmak ve müdahalede bulunmak üzere hazır bekletildi.

HAVAALANI KAPATILDI: İçinde hasta taşıyan uçakta teknik arıza yaşandığı ve yakıtını bitirmek için havada tur attığı öğrenildi. Trabzon Havalimanı'na yaklaşık 20 dakikadır iniş ve kalkışlara izin verilmiyor.

TRABZON'A GELEN UÇAK ORDU'YA YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul'dan 09.25'te havalanan Pegasus Havayolları'nın PGT4DN sefer sayılı TC-ASP tescilli Boeing 737-82 tipi Trabzon uçağı, Ordu Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

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  • O .Kara 14 Mart 2018 12:22 Sayin Haberci, Neden Boyle haberi abartiyorsunuz?

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