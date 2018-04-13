  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trabzon'da araç içerisinde böyle bulundu

Trabzon'da araç içerisinde böyle bulundu

TRABZON'un Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesi Yeni Sahil Yolu kenarındaki cepte bir şahıs araç içerisinde ölü olarak bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-04-2018 12:52 - Güncelleme: 13-04-2018 12:52

Kucağında silah ve kalbinden tek kurşunla vurulmuş şekilde bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere mahallesi 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkii Yeni Sahil Yolu yanındaki cepte sabah saatlerinde belediye temizlik görevlileri çevrede temizlik çalışması yaptığı sırada bir araç içerisinde ölü bir şahsın bulunduğu yönünde polis ekiplerine haber verdi.

TABANCA KUCAĞINDA: Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede 34 yaşındaki Erhan C. isimli şahsın kucağında bir tabanca bulurken, kalbinden tek kurşunla vurulduğunu tespit etti. Şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trabzon'da araç içerisinde böyle bulundu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro