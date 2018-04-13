Trabzon'da araç içerisinde böyle bulundu

Kucağında silah ve kalbinden tek kurşunla vurulmuş şekilde bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere mahallesi 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkii Yeni Sahil Yolu yanındaki cepte sabah saatlerinde belediye temizlik görevlileri çevrede temizlik çalışması yaptığı sırada bir araç içerisinde ölü bir şahsın bulunduğu yönünde polis ekiplerine haber verdi.

TABANCA KUCAĞINDA: Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede 34 yaşındaki Erhan C. isimli şahsın kucağında bir tabanca bulurken, kalbinden tek kurşunla vurulduğunu tespit etti. Şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.