Trabzon AK Parti belediye başkanı adayları Erdoğan açıkladı tam liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylarını açıkladı. Erdoğan tanıtım töreninde, "31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Cumhur ittifakının karşımızdaki zillet ve illet ittifakına karşı zaferini ben şimdiden görüyorum" ifedelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı: Trabzon'da cumhur ittifakı dolayısıyla 2 ilçe MHP'ye bırakıldı. AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Zorluoğlu olarak açıklandı. Trabzon ilçelerinin belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammed Said Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Düzköy: Yılmaz Ankara

Çaykara: Hanefi Top

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Köprübaşı Ali Aydın

Hayrat: Salih Öztel

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Saralıoğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Vakfıkebir: Muhammed Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu

Cumhur İttifakı nedeni ile MHP'ye bırakılan ilçeler

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı: Refik Kurukız

"UZAKTAN SEVMEK OLMAZ, GEL YAKINA YAKINA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Trabzon büyükşehir, oy doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına" sözleriyle başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, tüm adayları tebrik ederek, 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon ile beraber bütün Karadeniz'in şöyle dosta güven, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum" dedi.

Trabzon'a her gelişinde gördüğü muhteşem manzaranın ülke ve milletin geleceği hususunda kendilerine çok büyük bir umut aşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden bu heyecanı, Karadeniz gibi set vurulamayan bu coşkunuzu 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da yine el ele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok çalışacak, daha çok koşturarak bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin hizmet kesintisine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün burada AK Parti'ye gönül veren siz değerli kardeşlerimizle akdimizi yenilemek istiyorum. Trabzon, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oy ile sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, Trabzon'a yakışan bir hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz?" dedi.

AK Parti'nin, Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurduğunu ve siyasete itibar kazandıran bir parti olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle yatırımlarla değil, aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağıyla insanlarımızın siyasete bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. 3-5 oy daha fazla alabilmek için hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak politikalara tenezzül etmedik. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü, hiçbir icraatı sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik.

'AK Parti'nin alamet-i farikası nedir?' diye sorulsa hiç şüphesiz akla gelecek ilk cevap: 'Söz verdi mi sözünde durur.' AK Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir. Bu parti ahdine, kavline, davasına sadık bir partidir. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Kuruluşundan itibaren 'Önce vatanım, önce milletim' diyenlerin partisi olmuştur."

"İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEDEN..."

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık" dedi.

Konuşmasında siyasette ilke ve değerlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik" ifadesinde bulundu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şu anda bu çetelerle kim iş birliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi, Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık."

"ÖNCE MİLLET, ÖNCE MEMLEKET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi seçmenlerini, sadece kendilerine oy verenleri değil, 81 milyonun tamamını kucakladıklarını belirterek, sloganlarını da, "Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket" olarak belirlediklerini hatırlattı.

Kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmediklerini dile getiren Erdoğan, "Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı artırırken demokrasimizi de büyüttük, güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarında kök salmasını sağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daima kendilerini yenilemenin, zamanın ruhuna ve ülkenin şartlarına göre kendilerini geliştirmenin gayretinde olduklarını söyledi.

AK Parti'nin, Trabzonlu Kurtuluş Savaşı kahramanlarının, Albay Hamdi Beylerin, Yüzbaşı Kahraman Beylerin istiklal sancağını bugün de taşıyanların partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi aydınlık geleceğine, yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Allah'a hamdolsun bugüne kadar ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayir hiçbir adım atmadık, atılmasına da müsaade etmedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdiklerini vurguladı.

Bu sırada salondakilerin, "Trabzon seninle gurur duyuyor" tezahüratlarına Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum" karşılığını verdi.

"İFTİRA İLE SİYASET GEMİSİNİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞAN..."

CHP'nin kendini yenilemediğini belirten Erdoğan, "Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş. Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin" dedi.

CHP'nin iftiralarla üstlerine geldiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin, FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz" dedi.

"LAF SİYASETİ DEĞİL İCRAAT SİYASETİ YAPTIK"

Erdoğan, son 16 yılda kendilerinden önce yapılanların tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti milletin istifadesine sunduklarını kaydetti.

AK Parti iktidarları döneminde, Trabzon'a 30 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şöyle geçmişe bir bakın, acaba ne yapmışlar, laftan başka ne yapmışlar? Biz laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık. Onun için bizde hizmet siyaseti önceliklidir. Eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, ticaretten tarıma, sanayiye kadar Trabzon'un hangi ihtiyacı varsa, neyin eksikliğini hissediyorsa onu gidermenin çabasını güttük. Allah'a hamdolsun, bugün ikinci üniversitesiyle, yurtları, yolları, tünelleri, barajları, derslikleri, hastaneleri, spor salonları, gençlik merkezleri, 41 bin seyirci kapasiteli modern stadyumuyla hemen her alanda Trabzon'a çağ atlattık. Şimdi yeni projeler, yeni yatırımlarla Trabzonlu kardeşlerimizin hayat standardını yükseltmeye devam ediyoruz."

TRABZON'A YATIRIMLAR

Erdoğan, daha sonra 100 günlük icraat programında yer alan Trabzon'a ilişkin yatırımları anlattı.

Akçaabat Millet Bahçesi ve Avni Aker Millet Bahçesi'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, yaklaşık 58 bin metrekare alana sahip Avni Aker Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarının bu ay içinde tamamlanacağını bildirdi. Erdoğan, "Güzel bir millet bahçesi. Alacaksınız çocuklarınızı, hanımı, beyini, hep beraber o millet bahçesinde inşallah arzu edildiği gibi eğleneceksiniz" diye konuştu.

Yaklaşık 23 bin metrekare alana sahip Akçaabat Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarının ise gelecek ay biteceğini açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizzat kendi himayemizde Trabzon Merkez Pazarkapı'da inşaatına başlanan cami ve külliyenin inşaatı devam ediyor. Bin kişilik konferans salonu, İslami Kültür Merkezi ve müzesiyle bu eser tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin en büyük külliyesi olacak. 100 yataklı Of Devlet Hastanesinin yapımı da sürüyor. 1200 yataklı Trabzon Şehir Hastanemiz ise şu an ihale aşamasında ve 1,3 milyar lira maliyeti olan Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolu'nun yani Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının inşasını da seneye bitiriyoruz. Hiç endişeniz olmasın."