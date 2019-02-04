Tozkoparan 13. bölüm fragmanı

Tozkoparan 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'nn yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 10 Şubat 2019 Pazar günü TRT 1'de...
Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.
Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.
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