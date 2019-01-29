Toyota'dan Türkiye için tarihi karar yeni Corolla artık...

Toyota, Türkiye’de dizel otomobil satışını durdurma kararı aldı. Otomobil devi, Türkiye’de artık sadece hibrit ve benzinli motor satacak. Bu arada Türkiye'de üretilen ilk hibrit sedan Corolla dün banttan indi.

Dünyayı sarsan emisyon skandalı sonrası otomotiv dünyasında taşlar yerinden oynadı. Donanımhaber'den Yusuf Akbaş'ın haberine göre, Avrupa'da getirilen yasaklar ve kısıtlamaların ardından satışları düşen otomotiv devleri, dizel üretmeme kararı almaya başladı. Bunların başında da Japon devi Toyoto geliyor. 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda araçlarını sergileyen Toyota, 2018 yılı içerisinde Avrupa'da dizel otomobil satışlarına son vereceğini duyurmuştu. Twitter

Facebook 1 13

Otomotiv dünyasını sarsan kararla ilgili Toyota Avrupa'dan yapılan açıklamada "Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz" ifadeleri yer almıştı. Twitter

Facebook 2 13

TÜRKİYE'DE DİZEL SATIŞINI DURDURAN İLK MARKA OLDU: Alınan kararın ardından İtalya başta olmak üzere Avrupa'da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırdı. Japon devi Türkiye'de dizel otomobil satışını bitiren ilk marka oldu. Twitter

Facebook 3 13