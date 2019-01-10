Toyota 2 milyona yakın aracını üretim hatası nedeniyle geri çağırıyor

2016 verilerine göre dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Toyota, hava yastığı arızası sebebiyle 1.7 milyon aracını geri çağırıyor.

Toyota 2 milyona yakın aracını üretim hatası nedeniyle geri çağırıyor

Genel merkezi Japonya'da olan otomobil devi, anlaşmalı olduğu Takata firması tarafından üretilen hava yastıklarını şişirici fişeklerin zaman içinde nemlenme tehlikesinden dolayı araçları geri çağırmaya karar verdi. Bu durum, hava yastığının açılması sırasında normalden fazla ısı ortaya çıkaracağı için tehlike arz ediyor.

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Toyota 2 milyona yakın aracını üretim hatası nedeniyle geri çağırıyor

Yetkililerden gelen açıklamaya göre, 1.3 milyonu Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere toplam 1.7 milyon aracın hava yastıklarındaki hata nedeniyle geri çağrılacak. Bu problem, 2010 ile 2015 yılları arasında Japonya’da üretilen araçları kapsıyor.

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Toyota 2 milyona yakın aracını üretim hatası nedeniyle geri çağırıyor

Meydana gelebilecek sorunların önüne geçmek amacıyla milyonlarca aracını geri çağıran Toyota, söz konusu problemi çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. ABD'li otomobil devi Ford da, geçtiğimiz hafta Takata hava yastıklarındaki arıza sonucu ABD’deki 1 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

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Toyota 2 milyona yakın aracını üretim hatası nedeniyle geri çağırıyor

Tokyo merkezli Takata firması, sahtekarlık suçlamalarının ardından 2017 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu. Aynı yıl içinde ABD’li Key Safety Systems şirketi tarafından satın alınan Takata, zedelenen marka imajını düzeltmenin yollarını arıyor.

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