Toyota 2 milyona yakın aracını üretim hatası nedeniyle geri çağırıyor

Genel merkezi Japonya'da olan otomobil devi, anlaşmalı olduğu Takata firması tarafından üretilen hava yastıklarını şişirici fişeklerin zaman içinde nemlenme tehlikesinden dolayı araçları geri çağırmaya karar verdi. Bu durum, hava yastığının açılması sırasında normalden fazla ısı ortaya çıkaracağı için tehlike arz ediyor.

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