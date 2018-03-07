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Toygar Tezcan kimdir kaç yaşında neden intihar etti Onur Akay duyurdu

Toygar Tezcan kimdir kaç yaşında neden intihar etti Onur Akay duyurdu

Ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay sosyal medya hesabından genç müzisyen Toygar Tezcan'ın kendi yaşamına son verdiğini duyurdu. Peki intihar ettiği iddia edilen genç müzisyen Toygar Tezcan kimdir nereli kaç yaşında neden öldü

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 15:47 - Güncelleme: 07-03-2018 15:47

Yaşar Gaga'nın ölümünün hemen ardından bir kara haber daha geldi. Ünlülerin felaket tellalı olarak bilinenn Onur Akay, genç müzisyen Toygar Tezcan'ın kendi yaşamına son verdiğini duyurdu. Toygar Tezcan'ın kendi yaşamına son verdiği şuan için henüz iddia olsa da bu haber müzik dünyasını sarstı. Peki intihar ettiği iddia edilen müzisten Toygar Tezcan kimdir nereli kaç yaşında? Toygar Tezcan neden öldü intihar mı etti işte tüm detaylar...

Onur Akay, genç müzisyen Toygar Tezcan'ın kendi canına kıydığını Twitter adresinden duyurdu. Toygar Tezcan'ın ölümü ile ilgili iddiaları da paylaşan Onur Akay, “Müzisyen arkadaşımız Toygar Tezcan'ı kaybettik. İddialar, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunların depresyon boyutuna ulaşması ve bunu kaldıramayıp hayatına son verdiği yönünde. Polis araştırmasını sürdürüyor. Sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

TOYGAR TEZCAN KİMDİR; Piyano Atölyesi'nin kurucusu ve yöneticisi olan genç müzisyen, ünlü isimlerle çalıştı ve uzun yıllar okul öncesi çağdaki çocuklara ve okul çağındaki çocuklara piyano dersleri verdi. 34 yıldır piyano çalan Toygar Tezcan 41 yaşındaydı. 

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