'Tosun'un 'kedicik' merakı! Aforizmalar bomba

Çiftlik Bank Ceo’su firari Mehmet Aydın’ın kendi ismini kullanmayıp başka isimlerle sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı. Eren Çakar ismiyle twitter ve Instagram'da hesaplar açan Aydın’ın takip ettikleri arasında Adnan Oktar ve 'kedicik'lerinin bulunması dikkat çekti.

'Tosun'un 'kedicik' merakı! Aforizmalar bomba

Kurduğu sistemle vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Çiftlik Bank Ceo’su firari Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ı kurmadan önce kendisini Eren Çakar olarak tanıtıp bu isimle sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı. Eren Çakar ismiyle twitter ve Instagram'da hesaplar açan Aydın’ın takip ettikleri arasında Adnan Oktar ve 'kedicik'lerinin bulunması dikkat çekti. Aydın’ın Çiftlik Bank’ı kurmadan önce çalıştığı iş yerlerinde de kendisini Eren Çakar olarak tanıtmış.

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'Tosun'un 'kedicik' merakı! Aforizmalar bomba

Mehmet Aydın'ın Eren Çakar hesabından attığı "Bizde sevgi ekmek, saygı bir bardak su. Su olmadan ekmek boğazdan hiç geçmiyor doğrusu", "İçimde tuttuğum şu aşkı geçince sola dönün, ben oradayım" twetleri yüzlerce kişi tarafından beğeni alıyor.

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'Tosun'un 'kedicik' merakı! Aforizmalar bomba

Aslen Giresun nüfusuna kayıtlı Murat ve Fatma Aydın çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Mehmet Aydın’ın çocukluğunu Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrum katında geçirdiği öğrenildi.

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'Tosun'un 'kedicik' merakı! Aforizmalar bomba

Babası vefat ettikten sonra annesi, ağabeyi ve 2’si ikiz 3 kız kardeşiyle birlikte aynı evde kalan Aydın’ın maddi imkansızlıklar sebebiyle, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan çalıştığı her iki iş yerine de terliklerle yürüyerek gidip geldiği belirtildi.

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