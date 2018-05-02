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Tosun'u dolandıran sağ kolu kaburga kıran psikopat çıktı!

Tosun'u dolandıran sağ kolu kaburga kıran psikopat çıktı!

Binlerce kişiyi tokatlayıp milyonlarca paralarla yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ı 500 bin dolar dolandırdığı iddia edilen kendi adamı Suat Emur hakkındaki detaylara ulaşıldı. Emur, organizasyon içindeki en tehlikeli kişi olarak nitelendiriliyor.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 09:32 - Güncelleme: 02-05-2018 09:32

Çiflik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda Aydın'dan 'raporu temiz çıkarmak için' 500 bin dolar aldığını anlattığı Fehmi Suat Emur halen firari... Dosya kapsamındaki sanıkların ifadelerine göre Emur, Mehmet Aydın'ın sağ kolu ve her konuda onun adına yetkili bir isim.

HER KONUDA YETKİLİYMİŞ
Milliyet'te yer alan habere göre; Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda, Mehmet Aydın ile Brezilya'daki son görüşmesini anlatmıştı. Yurdakul'a Mehmet Aydın'ın anlattığına göre Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bankhakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi. Soruşturma kapsamında aranan Suat Emur ise kayıplara karıştı. Dosyadaki bilgilere göre Emur, Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden biri. Organizasyon bünyesindeki sıfatı 'Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı', ancak fiilen her konuda yetkili biri.

"EN TEHLİKELİ KİŞİYDİ"
Suat Emur, Çiftlik Bank organizasyonu içerisinde en 'ürkütücü' isim olarak tarif ediliyor. Çiftlik Bank yöneticilerinden birinin iddiasına göre Bursa'da mafyatik baskılara maruz kalan Mehmet Aydın, şirket merkezini İstanbul'a taşıdıktan sonra bu tür baskılara karşı Emur'u da yanına aldı. Balıkesir'deki Bitcoin makineleriyle irtibatlı olarak tutuklanan Hakkı Cangül ifadesinde Emur için şunları söylüyor: 'Kendisi Mehmet Aydın'ın sağ koludur. Aydın'ın kendisine Porche hediye ettiğini biliyorum.

"HERKES KENDİSİNDEN TALİMAT ALIRDI"
Şirketteki korumalardan, finans müdürüne kadar tamamını kontrol eder ve hepsi kendisinden talimat alırdı.' Soruşturma kapsamındaki diğer tutuklu sanıklardan Alper Ergün de Emur'un Çiftlik Bank organizasyonu içinde çok önemli bir isim olduğunu belirterek 'Sürekli Mehmet Aydın'ın yanındaydı. Aydın'ın sağ kolu olarak büyük kararlarda söz sahibi idi. Çiftlik Bank dolandırıcılık olayında konumunun yukarılarda bir yerde olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullanıyor. Çiftlik Bank'ın bütün açılışlarında Mehmet Aydın ile birlikte görüntülenen Emur, şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz'ı bir tartışma sonucunda darp ederek kaburgalarını kırdığı da iddialar arasında. Emur'un nerede olduğu henüz bilinmiyor. Diğer firari sanıklarla birlikte her yerde aranıyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 11:08 Masal anlatiyorsunuz. Kisasi ozu bu isin arkasinda buyuk baslar var.Tosunu veya diger en onemli zevati geri getirmeyecekler. Tosundan once diger piyon kacmis ardindan Tosunla geride kalan yakalanmamasi gerekenleri postalamislar.Bu konuda daha bir sure medya masali dinleriz sonra kimsenin ruhu duymadan ustu kapanir gider. Eskisehirdeki 4 kisinin katlide boyle olacak. Ucu onemli birilerine dokundugu icin akli dengesi bozuk yaparlar yada 5 sene mahkemesi olmaz kimsede sormaz abidik gubidik twist olur.Turkiye burasi.

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