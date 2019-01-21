Tosuncuk gitti eseri kaldı Eskişehir’de tosuncuk vakası

Çiftlik Bank ile yüzlerce insanı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kayıplara karıştı ancak ardındaki dolandırıcılara da ilham kaynağı oldu. Eskişehir’de internet üzerinden hayvan satan bir şirketle iletişime geçen vatandaş dolandırıldı.

Tosuncuk gitti eseri kaldı Eskişehir’de tosuncuk vakası

ESKİŞEHİR’de Ferhat Aydemir isimli vatandaş, 2 yıl önce restoran işletmeciliğini işini bırakarak hayvancılık sektörüne girmeye karar verdi. Aydemir, internetten gördüğü bir reklam üzerine şirket yetkilileri ile küçükbaş hayvan satın almak için anlaştı ve 11 bin dolar banka üzerinden ödeme yaptı.

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Tosuncuk gitti eseri kaldı Eskişehir’de tosuncuk vakası

Ödemenin ardından iddialara göre Aydemir’in ödeme yaptığı şirketi L.B. isimli şahıs devraldı. Bir süre sonra Ferhat Aydemir’in oğlu, L.B. isimli şahısla görüşmek için Ukrayna’ya gitti. Burada Aydemir’in oğlu 300 Romanov cinsi gebe küçükbaş hayvan alımı için şahıslara 13 bin dolar daha ödeme yaptı.

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Tosuncuk gitti eseri kaldı Eskişehir’de tosuncuk vakası

1 MİLYONLUK HAZIRLIK...Ödemenin akabinde hayvanların gelmesini bekleyen Aydemir, Eskişehir’in Alpu ilçesinin civar köylerinde tesis hazırlıklarına başladı ve yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık bir yatırım yaptı.

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Tosuncuk gitti eseri kaldı Eskişehir’de tosuncuk vakası

Umut içerisinde hayvanların gelmesini bekleyen işadamı yaklaşık 2 yıl boyunca L.B. isimli şahıs tarafından geçiştirildiğini belirtti. Ferhat Aydemir, kendisi gibi mağdur olan 5 kişinin toplamda 406 bin dolar dolandırıldığı ve bazılarının suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.

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