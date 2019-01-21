Tosuncuk gitti eseri kaldı Eskişehir’de tosuncuk vakası

ESKİŞEHİR’de Ferhat Aydemir isimli vatandaş, 2 yıl önce restoran işletmeciliğini işini bırakarak hayvancılık sektörüne girmeye karar verdi. Aydemir, internetten gördüğü bir reklam üzerine şirket yetkilileri ile küçükbaş hayvan satın almak için anlaştı ve 11 bin dolar banka üzerinden ödeme yaptı.
Ödemenin ardından iddialara göre Aydemir’in ödeme yaptığı şirketi L.B. isimli şahıs devraldı. Bir süre sonra Ferhat Aydemir’in oğlu, L.B. isimli şahısla görüşmek için Ukrayna’ya gitti. Burada Aydemir’in oğlu 300 Romanov cinsi gebe küçükbaş hayvan alımı için şahıslara 13 bin dolar daha ödeme yaptı.
Umut içerisinde hayvanların gelmesini bekleyen işadamı yaklaşık 2 yıl boyunca L.B. isimli şahıs tarafından geçiştirildiğini belirtti. Ferhat Aydemir, kendisi gibi mağdur olan 5 kişinin toplamda 406 bin dolar dolandırıldığı ve bazılarının suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.
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