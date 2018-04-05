Tosuncuk 'çürük' çıktı! Askerlikten yırtmış...

Milyonlarca liralık vurgun yaparak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın 2011 yılında 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmediği ortaya çıktı.

Tosuncuk 'çürük' çıktı! Askerlikten yırtmış...

Çiftlik Bank olayında binlerce kişinin milyonlarca lirasının dolandırılmasına ilişkin olarak dünya çapında aranan Mehmet Aydın hakkında yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre "Çiftlik Bank'ın Tosuncuğu" Mehmet Aydın, askerlik yapmaktan da yırttığı ortaya çıktı. Yakın korumasının Kıbrıs'ta kumar ve kokain alemleri yaptığını ifade ettiği Aydın, 2011'de 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmemiş.

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Tosuncuk 'çürük' çıktı! Askerlikten yırtmış...

GATA'DAN ÇÜRÜK RAPORU ALMIŞ... Çiftlik Bank tezgahıyla 2 milyar lira vurgun yaptığı iddia edilen ve yurtdışına kaçarken bile "harç pulu" almadan çıkış yapmak isteyip devlete son kazığını atma derdinde olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın'ın yeni bir marifeti daha ortaya çıktı. Meğer Çiftlik Bank'ın Tosuncuğu, GATA'dan "çürük raporu" alarak askerlik yapmaktan da yırtmış...

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Tosuncuk 'çürük' çıktı! Askerlikten yırtmış...

"BOY-KİLO DENGESİZLİĞİ" TESHİSİYLE... İşte Mehmet Aydın'ın çürük raporu alarak askerlikten yırtmasının ayrıntıları... Mehmet Aydın, 2011 yılında Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Bursa'daki askeri hastaneye sevk edilen Aydın, oradan da İstanbul'a sevk edildi. GATA'da muayene edilen Aydın'ın boy ve kilo dengesizliği olduğu tespit edildi. Ardından da Aydı 'askerliğe elverişsiz' raporu aldı.

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Tosuncuk 'çürük' çıktı! Askerlikten yırtmış...

En son Urugay'da ortaya çıkan Mehmet Aydın, dünyanın her tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyor. Aydın'ın eşi Sıla Aydın ise tutuklu... Sıla Aydın savcılık ifadesinde Tosuncuk'un nerelerde olabileceğini anlatırken, yakın koruması da Kıbras'taki seks, kumar ve uyuşturucu alemlerini dile getirmişti...

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