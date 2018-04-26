Tosun Paşa filmini bir de Çince izleyin!

Türk sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmini Çinliler de izleyebilecek. Film, Türk ve Çin Kültür Derneği tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Çinceye çevrildi. Tosun Paşa filmi 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen kurgusal bir olayı konu alır. Osmanlı dönemini resmeden filmde iki köklü aile Tellioğulları ve Seferoğulları’nın mücadelesini bol kahkahalarla beyazperdeye aktarıyor.

ÇİNCE OLARAK SESLENDİRİLDİ Dernek, Yeşilçam'ın unutulmaz filmini Çince olarak seslendirdi. Videonun dublaj seslendirmeleri ise dernek öğretmenleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

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