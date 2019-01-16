Tosic aldatıldı mı? Jelena Karleusa'nın seks fotoğrafları sızdı

Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın seks görüntüleri internete sızdırıldı. Sırbistan'ın konuştuğu bu iddiayla ilgili taraflar birbirlerini suçladı. Karleusa iddiayı kabul etmezken görüntülerdeki Boşnak futbolcu Vranjes'in ilişkiyi doğruladı.

Tosic aldatıldı mı? Jelena Karleusa'nın seks fotoğrafları sızdı

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırıldı. Sırbistan medyasını sallayan görüntülerle Jelana ve Vranjes'in aşk yaşadığı iddia edilirken, Jelana internete sızan mahrem görüntülerin montaj olduğunu, görüntülerdeki kişinin ise kendisi olmadığını ileri sürdü.

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Tosic aldatıldı mı? Jelena Karleusa'nın seks fotoğrafları sızdı

Sırbistan medyasının gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya göre Bosnalı futbolcu Vranjes ise Jelana'nın aksine aşk iddialarını doğruladı. Vranjes, ilişkiyi kanıtlamaya hazır olduğunu belirterek "Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm" diye konuştu. Bu gelişmenin ardından Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

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Tosic aldatıldı mı? Jelena Karleusa'nın seks fotoğrafları sızdı

Bu görüntüler sonrası Jelena, Tosic ile ayrıldıkları iddialarını ise yalanladı. Fotoğrafların çoğunda kendisinin yer almadığını ve fotoğraflarda oynandığını ileri süren Jelana, kendisine komplo kurulduğunu söyledi.

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Tosic aldatıldı mı? Jelena Karleusa'nın seks fotoğrafları sızdı

Açıklamasında kendisine yönelik bu komplonun sorumluların hesabını vereceğini ifade eden Jelana, "Tosic ile de evliliğimizde hiçbir sorun yok" açıklamasını yaptı.

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