Tosic aldatıldı mı? Jelena Karleusa'nın seks fotoğrafları sızdı

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in FaceTime görüşmesi internete sızdırıldı. Sırbistan medyasını sallayan görüntülerle Jelana ve Vranjes'in aşk yaşadığı iddia edilirken, Jelana internete sızan mahrem görüntülerin montaj olduğunu, görüntülerdeki kişinin ise kendisi olmadığını ileri sürdü.

Sırbistan medyasının gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya göre Bosnalı futbolcu Vranjes ise Jelana'nın aksine aşk iddialarını doğruladı. Vranjes, ilişkiyi kanıtlamaya hazır olduğunu belirterek "Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm" diye konuştu. Bu gelişmenin ardından Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği iddia edildi.