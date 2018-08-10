Toros Dağları halı tarlasına döndü

Bu fotoğraflar, Antalya'da Toros Dağları'nın eteklerinde çekildi. İstanbul, Ankara ve Konya'da üretilip Kamyonlarla yaz mevsiminde Antalya'ya getiriliyorlar. Toprak zemin üzerine seriliyorlar. Sayıları 25 bini bulan halılar için dünyada en iyi iklim burada. 40 dereceyi bulan sıcaklık, gece yüksek nem. Yaklaşık 30 işçi boyalarından arındırmak için halıları yıkıyor, ipliklerini kesiyor Ve güneşte halıları çeviriyor.















