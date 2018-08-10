Toros Dağları halı tarlasına döndü

Bu fotoğraflar, Antalya'da Toros Dağları'nın eteklerinde çekildi. İstanbul, Ankara ve Konya'da üretilip Kamyonlarla yaz mevsiminde Antalya'ya getiriliyorlar. Toprak zemin üzerine seriliyorlar. Sayıları 25 bini bulan halılar için dünyada en iyi iklim burada. 40 dereceyi bulan sıcaklık, gece yüksek nem. Yaklaşık 30 işçi boyalarından arındırmak için halıları yıkıyor, ipliklerini kesiyor Ve güneşte halıları çeviriyor.
Halılar iki buçuk ayın sonunda mükemmel renk tonuna ulaşıyor. Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş, Antalya'daki rengarenk tabloyu havadan fotoğrafladı. Halıların çoğunluğu ABD ve Almanya'ya ihraç ediliyor.
Türkiye halı ihracatından yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ediyor. Bu rakam, dünyada Çin'den sonra Türkiye'yi ikinci sıraya taşıdı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, geleneksel el dokuması halıcılığı canlandırmak için kooperatif kurmayı planlıyor.
Kooperatif, evlerinde halı dokuyan kadınların sayısını artıracak. Böylece kadınlar ev ekonomisine destek olacak ve yüzyıllardır süren geleneksel el halıcılığı yeniden canlanacak.
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