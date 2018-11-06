Torku'nun 'patlayan süt'ü sosyal medyada olay oldu!

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan İdris Kurtuldu isimli bir vatandaşın yayınladığı 'patlayan süt' videosu, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. 1 Kasım'da kaydedilen görüntüde 'Torku' markalı 1 litrelik sütün kaynatılırken yaklaşık 3 dakika sonra patladığı görüldü. Kurtuldu, bu olayın üçüncü kez başına geldiğini ama hiçbir yetkilinin kendisine geri dönüş yapmadığını ileri sürdü. 

TORKU'DAN AÇIKLAMA: Torku yayınlanan bu videonun ardından bir açıklanma yaptı. Açıklamada  “1 litre yağlı süt üzerinden sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımın markaya mal edilmesi üzüntü vericidir” ifadeleri kullanıldı ve yaşananların ‘üretim kaynaklı olmadığı’ iddia edildi.

Ürün ve üretim sürecindeki ilk kontroller sonrası yaşananın ‘münferit bir durum olduğu'nun anlaşıldığı belirtilirken; “Patlama olarak adlandırılan olayın bu tür her marka sütte olması mümkündür” dendi. Torku tarafından ‘patlayan süt’le ilgili olarak müşterilere şu tavsiye de verildi:

“Ayrıca, sütün tabiatı gereği ısıtılırken ortaya çıkan gaz kabarcıklarının yüzeyde oluşan kaymaksı tabakayı rahat aşması için karıştırılması, böyle sorunların yaşanmasını önlemeye yardımcı olacaktır.“

  • Güncel 06 Kasım 2018 11:20
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ali 06 Kasım 2018 11:44 süt yağlı olsa bile patlama yapmaması lazım.damak içinde ciddi koruyucu maddeler var gibi..manda sütü bile patlamıyorsa artık gerisini siz düşünün.

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