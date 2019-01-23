Torku'nun çatı kuruluşu borçlarını yapılandırıyor

Anadolu Birlik Holding’in enerji yatırımları için kullandığı kredilerin yapılandırması için bankalarla görüştüğü iddia edildi. Holding, 2013 yılında özelleştirme kapsamında 985 milyon dolara Kangal Termik Santrali’ni, 2015 yılında ise 685 milyon dolara da Soma Termik Santrali’ni satın almıştı

Torku markasının da sahibi olan Konya merkezli Anadolu Birlik Holding’in enerji yatırımları için kullandığı kredilerin yapılandırması için bankalarla görüştüğü iddia edildi.

Bloomberg’in kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin toplam 2 milyar dolarlık borcunun yarısından daha az miktarı için vade uzatılmasının amaçlandığı iddia edildi.

Aynı kaynak görüşmelerin iki ay içinde sonuçlanmasını beklediğini iddia etti.