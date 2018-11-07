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Torbacılardan veresiye ile ticaret ! Kalem kalem yazmışlar

Torbacılardan veresiye ile ticaret ! Kalem kalem yazmışlar

Polis ekipleri Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerinin, depo olarak kullandıkları ve 'zula evi' adını verdikleri bir eve operasyon düzenledi. Evde uyuştucu madde ele geçiren polis ekipleri torbacıların veresiye defterine de ulaştı. Torbacıların sayfalarca alacak-verecek ticaretini yazdıklarını defter incelemeye alındı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 09:58 - Güncelleme: 07-11-2018 09:58

İSTANBUL'da uyuşturucu tacirlerine sava açan Narkotik ekipleri Beyoğlu’nda bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı.

Daireye yönelik bir süre fiziki ve teknik takip yapan narkotimler, torbacıların adresi “zula evi” olarak kullandıklarını tespit etti. Takiplerin ardından operasyon için düğmeye basan tim, hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti.

KAPIYI AÇMADILAR... 
Daireyi tespit eden tim, uyarıların ardından açılmayan kapıya koçbaşıyla vurmaya başladı. Dakikalarca kapıyı kırmaya çalışan polis, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri imha etmesine karşın dairenin penceresine tırmandı.

İçeriye giren narkotimler, çeşitli yerlere gizlenmiş yüklü miktarda toz kokain ele geçirdi. Detaylı aramaya devam eden tim, dolabın içerisinde koli bandı ile paketlenmiş “skunk” diye tabir edilen ot esrar ele geçirdi. Bulunan maddelere narkotik polisi tarafından el konuldu.

VERESİYE DEFTERİ TUTMUŞLAR
Narkotimler, kalem kalem yazılmış bir de “torbacı defteri” buldu. Defteri inceleyen polis, torbacıların sayfalarca alacak-verecek ticaretini yazdıklarını tespit etti. Defter de inceleme yapmak üzere alınırken, evde bulunan hassas terazi, amonyağa da el konuldu. Operasyonun ardından yaklaşık 1 saat sonra ise torbacılar Kerem B. ve Murat Ç. eve geldi. Evde fener ile arama yaptıkları öğrenilen şahıslar, gözaltına alındı.

TORBACILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan operasyon kapsamında narkotimler, şahıslarla bağlantılı olduğu düşünülen başka bir eve de anlık operasyon düzenledi. Bir iş yerine baskın yapan polis, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 15 bin 280 liraya el koyarken, Turan K.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 torbacı adliyeye sevk edildi. Torbacılardan Kerem B. ve Murat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Turan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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