Torbacılar polisi kanalizasyona soktu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı'nda daha önce belirledikleri bir adresi fiziki takibe aldı. Polis hafta izledikleri adrese dün gece sabaha karşı operasyon düzenledi. Polisin 6 katlı bir binaya girdiğini gören şüpheli, satışa hazır olan 'taş kokaini' tuvalete attı.

ÜZERİNE SU DÖKTÜLER

Polis ekipleri şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucu maddesini bulmak için sokakta bulunan rögar kapağını açtı. Kanalizasyon kapağını açan güven timleri binadan tuvalete su dökerek uyuşturucunun kanalizasyona düşmesini sağladı. Polis ekibi kanalizasyona inerek uyuşturucu maddeyi tek tek topladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Operasyon kapsamında binada bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca sokakta bulunan 4 kişi de gözaltına alınarak kelepçe takıldı. Şüphelilerin binadan taş kokaini dışarıdaki torbacıya attığı, torbacının da müşterilere sattığı öğrenildi.