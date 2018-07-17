Torba yasada bedelli dışında 3 sürpriz madde daha

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın bugün açıkladığı ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacağı torba yasanın içinde üç sürpriz maddenin daha olduğu ortaya çıktı.



Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

KANAL İSTANBUL

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

SPOR TOTO ARTIYOR

Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.