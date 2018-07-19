Torba yasa kaç madde detayları-2018 Bedelli askerlik maddesi

Bedelli askerlik şartlarının da yer aldığı torba yasa AK Parti tarafından meclise sunuldu. Yeni torba yasada neler var ? Bedelli askerliğin yanısıra, sağlık çalışanlarının yıpranma payını, sportoto ikramiye oranlarının arttırılmasını ve doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşına zam yapılmasını içeren 2018 torba yasası kaç maddeden oluşuyor?18 maddeden oluşan yeni torba yasanın detayları neler? 5 milyon yükümlünün de merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili maddenin detayları neler ? İşte son torba yasada neler var sorusunun cevabı...

HARP OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI: Harp okullarına üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.

DOKTORLARA EK ÖDEME: Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinde görev alan öğretim üyeleri ve doktorlara ek ödeme yapılacak. Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinden elde edilen gelirin yarısına kadarı doktorlara ek ödeme olarak verilecek.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN USHAŞ KURULDU: Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket olan USHAŞ kuruldu. Şirketin başlangıç sermayesi 10 milyon TL olarak belirlendi ve tutar Hazine tarafından karşılanacak. USHAŞ üzerindeki hak ve yetkiler Sağlık Bakanlığı'na ait olacak.

EMEKLİ DOKTOR VE DİŞ HEKİMLERİNE ZAM: Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldI. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.

MSB'YE YAŞ ARALIĞI BELİRLEME YETKİSİ: TSK'ya dış kaynaktan personel temini konusunda azami 32 yaş olmak üzere Milli Savunma Bakanlığına yaş aralığı belirleme yetkisi verildi.

Öte yandan sağlık sebepleri hariç olmak üzere TSK ile ilişiği kesilen personelin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alındı.

SPORTOTO İKRAMİYESİ ARTTI: TBMM'ye sunulan torba yasada, şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı arttı. Tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi. Torba yasada yer alan ilgili madde şöyle;

"Madde ile, ek 1 inci madde kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 olarak uygulanmasına devam edileceği hüküm altına alınmaktadır.

GURBETÇİLER İÇİN BEDELLİ ASKERLİK ŞARTI: En az üç yıl yurtdışında yaşayan askerlik yükümlüleri için bedel 2 bin avro olarak belirlendi. Askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanları, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri halinde ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Torba yasada yer alan bedelli askerlik tasarısıyla ilgili madde şöyle;

BEDELLİ ASKERLİK DETAYLARI: "MADDE 2- Askerlik Kanununun 86 ncı maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı Kanunun 89 uncu maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikmenin engellenmesi amacıyla düzenleme teklifiyle, 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerin, bedel ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaması ve başlatılmış olanların ise sona erdirilmesi öngörülmektedir. Bu uygulama ile elde edilecek tutar bütçeye gelir kaydedilecek ve bu tutarlar karşılığında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklenmek suretiyle savunma sanayii ihtiyaçlarına destek olunacaktır. Maddede öngörülen yaş sınırı; askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir."