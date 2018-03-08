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Torba tasarıda son dakika 'kırmızı pasaport' sürprizi!

Torba tasarıda son dakika 'kırmızı pasaport' sürprizi!

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Teşvik Torbası’ndan son dakika 'kırmızı pasaport' sürprizi çıktı.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 23:05 - Güncelleme: 08-03-2018 00:05

AK Partililerin verdiği önergeyle torba tasarısının 1. maddesinde yapılan değişiklikle, eski bakan ve milletvekillerine de diplomatik pasaport verilmesi sağlandı.

Pasaport Yasası’nın “Diplomatik Pasaportlar” başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapan önergeyle, diplomatik pasaport verilecekler arasında yer alan “Dışişleri eski bakanlarına” ifadesi, “Eski bakanlara, TBMM eski üyelerine” şeklinde değiştirildi.

Önergenin gerekçesinde de, “Eski bakanlara ve TBMM eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliğinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır” denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • halk 08 Mart 2018 03:44 ooo kacma planlari ha way be kuldan kacabilirsiniz lakin allahin adletinden kimse kacamaz

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