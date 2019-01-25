Topuklu ayakkabı giydi ruhsat alamadı komşularına saydı sövdü

DENİZLİ'de açtığı kafeye ruhsat için apartman sakinlerinin rızasını alması gereken 45 yaşındaki Nihal Eren'in karşısına 'topuklu ayakkabı' krizi çıktı. Eren, ses çıkaran topuklu ayakkabılar yüzünden ruhsat alamadı işyerini başka yere taşıdı.

Topuklu ayakkabı giydi ruhsat alamadı komşularına saydı sövdü

DENİZLİ'de yaşayan Nihal Eren, Kasım ayında 6 katlı apartmanın giriş katını, kafe açmak için kiraladı. Tuttuğu dükkanın içinde tadilat yaparak yaklaşık 3 bin lira masraf eden Eren, aynı ayın 18'inde henüz ruhsat almadan kafenin açılışını yaparak hizmet vermeye başladı. İddiaya göre, iş yerinin üst katındaki kiracılar Nihal Eren'in topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olup, kendisini defalarca uyardı. Ancak Eren, uyarıları dikkate almadı. Bu duruma sinirlenen apartman sakinleri, Nihal Eren'in iş yeri açma ruhsatı alması için gereken imzaları atmaya yanaşmadı.

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Topuklu ayakkabı giydi ruhsat alamadı komşularına saydı sövdü

Eren, dükkan sahibinin vekili avukat tarafından kira ve depozitoyu ödemediği gerekçesiyle, geçen 3 Ocak'ta kendisine gönderilen icra davası tebligatıyla bir kez daha sarsıldı. Kira ve depozito bedelini daha önce ödediğini belirten Nihal Eren, dolandırıldığını ileri sürüp, avukat aracılığıyla karşı dava açtı. Her iki davada devam ederken, Eren, kafeyi kapatıp, başka adrese taşındı.

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Topuklu ayakkabı giydi ruhsat alamadı komşularına saydı sövdü

Nihal Eren, taşınmasının ardından dükkan sahibi ve apartman sakinlerine tepki göstermek amacıyla, boşalttığı kafenin camına, "Bina sakinleri ve dükkan sahibi daha karakterli ve kaliteli olan bir yere taşındım. Adres için arayınız" yazılı not yapıştırdı.

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Topuklu ayakkabı giydi ruhsat alamadı komşularına saydı sövdü

İş yerini açmadan önce dükkan sahibi ve apartman sakinleriyle ruhsat alabilmek için yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Eren, "Oraya birtakım masraflar yaptım. 1 ay geçmeden üst kattakiler, 'Topuk sesleri yukarıya kadar geliyor, rahatsız oluyoruz. Uyuyamıyoruz, topuk seslerini tek tek sayıyoruz' diyerek şikayet etmeye başladı" dedi.

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