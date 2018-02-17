Topraksız tarımla çilek üretimi artıyor

Silifke Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Yılmaz Yaltır, gazetecilere yaptığı açıklamada, topraksız tarımla, çilek üretiminin çiftçiye daha fazla para kazandırdığını söyledi.Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde 2009'da ilk defa bir firma tarafından 1 dönümlük alanda deneme amaçlı yapılan topraksız tarımla çilek üretimi, 150 dönüme ulaştı. Çilek üretimini, daha geniş bir mevsime yaymak, kaliteyi, ihracatı ve üreticinin gelirini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Yaltır, "Mevsime yayıldıkça daha uzun süre çilek üretimi oluyor. Böylece piyasalara hitap edebiliyoruz. Kalite yükseldikçe, her türlü pazara yönelebiliyoruz. Türkiye içinde ve dışında da daha çok çilek satma imkanı oluyor." diye konuştu.