Topraksız tarımla çilek üretimi artıyor

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde 2009'da ilk defa bir firma tarafından 1 dönümlük alanda deneme amaçlı yapılan topraksız tarımla çilek üretimi, 150 dönüme ulaştı.

Topraksız tarımla çilek üretimi artıyor

Silifke Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Yılmaz Yaltır, gazetecilere yaptığı açıklamada, topraksız tarımla, çilek üretiminin çiftçiye daha fazla para kazandırdığını söyledi.Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde 2009'da ilk defa bir firma tarafından 1 dönümlük alanda deneme amaçlı yapılan topraksız tarımla çilek üretimi, 150 dönüme ulaştı. Çilek üretimini, daha geniş bir mevsime yaymak, kaliteyi, ihracatı ve üreticinin gelirini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Yaltır, "Mevsime yayıldıkça daha uzun süre çilek üretimi oluyor. Böylece piyasalara hitap edebiliyoruz. Kalite yükseldikçe, her türlü pazara yönelebiliyoruz. Türkiye içinde ve dışında da daha çok çilek satma imkanı oluyor." diye konuştu.

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Topraksız tarımla çilek üretimi artıyor

Yaltır, 2009 yılında başlanan topraksız tarımla çilek üretiminin artırılması için çalıştıklarını vurgulayarak, özellikle tarıma elverişli olmayan çorak topraklarda verimli üretim yapılabildiği için ekonomiye de önemli katkı sağladığını, ilçede 150 dönümde topraksız tarım yapıldığını aktardı. Bu sistemde, ön yatırım ve işletme maliyetinin biraz fazla olduğunu ancak 7-8 aylık bir üretim süresi bulunduğuna işaret eden Yaltır, şöyle konuştu:

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Topraksız tarımla çilek üretimi artıyor

"Erkencilik bakımından da önemli olmasının yanında açık alana ekilmiş çilekte bir dönümden 4-5 ton civarında ürün alınırken, bu sistemle bir dönümden 10-15 ton civarında ürün hasat edilebiliyor. Hastalıktan ve diğer iklim koşullarından uzak bir şekilde daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmek için böyle bir sistemini kurduk. Burada kesinlikle toprak kullanmıyoruz. Kurduğumuz seramızda Hindistan cevizinin liflerinden elde edilmiş ham madde içerisinde çilek yetiştiriyoruz. Bu ürünün beslemesine dikkat edildiği taktirde toprak kültüründen herhangi bir farkı yok."

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Topraksız tarımla çilek üretimi artıyor

Yaltır, üreticilerin topraksız tarımı tercih ederek daha az alandan daha çok ürün elde edebildiklerini sözlerine ekledi.

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