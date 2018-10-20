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Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar ceset buldu

Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar ceset buldu

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar oyun oynarken buldukları bebek cesediyle neye uğradıklarını şaşırdı. Olayın aslı polislerin araştırması ile ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 19:34 - Güncelleme: 20-10-2018 19:34

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 1 ay önce gömüldüğünü belirleyen polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak tespit ettiği anneyi gözaltına aldı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Erol Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken naylon poşete sarılı bebek cesedi buldu. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, poşete sarılı cesedin yaklaşık 1 aylık bebeğe ait olduğunu tespit etti.

ANNEYE ULAŞILDI

Çürümüş cesedin üzerindeki bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkan polis, bebeği gömen kişinin, aynı mahallede oturan Suriyeli bir kadın olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, doğum yaptıktan 1 ay sonra bebeği gömdüğünü itiraf etti. Adı öğrenilemeyen şüpheli emniyete götürülürken, bebek cesediÿde Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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