Toplu tecavüz kurbanıyla ilgili korkunç detaylar çıktı yalvarmış ve...

GÜNEY AFRİKA başkenti Cape Town'da 21 yaşındaki Hannah Cornelius'u kaçırıp tecavüz eden ve ardından öldüren dört sanık, hakim karşısına çıktı. Katillerin, itirafları kan dondurdu.

Toplu tecavüz kurbanıyla ilgili korkunç detaylar çıktı yalvarmış ve...

GÜNEY AFRİKA'nın başkenti Cape Town korkunç bir cinayete sahne oldu. Okul arkadaşının ev taşımasına yardım etmek için giden genç kadın Hanna Cornelius, aracını yolun kenarına yanaştırırken etrafını 4 erkek birden sardı. Sonrasında yaşananlar ise kan dondurdu. O katiller yakalandı ve suçlarını itiraf ederken korkunç olayın detaylarını anlattılar.

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Toplu tecavüz kurbanıyla ilgili korkunç detaylar çıktı yalvarmış ve...

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİKLERİNİ ANLATTILAR: Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 21 yaşındaki Hannah Cornelius'u kaçırıp tecavüz eden ve ardından öldüren dört sanık, hakim karşısına çıktı. Hannah'ın ölümünden sorumlu Vernon Witbooi‚ Geraldo Parsons‚ Eben van Niekerk ve Nashville Julius, cinayeti nasıl işlediklerini anlattı. Sanıklardan biri, Hannah'yı öldüren kişilerle beraber olduğunu kabul etti fakat hiçbir suça karışmadığını öne sürdü. Sanıklardan bir diğeri de, Hannah'nın boynunu nasıl kestiğini anlattı.

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Toplu tecavüz kurbanıyla ilgili korkunç detaylar çıktı yalvarmış ve...

'ÖLDÜRMEYİN' DİYE YALVARMIŞ: Hannah'nın otopsisinden çıkan sonuçlar, genç kızın başına iki defa taşla vurulduğunu doğruladı ve taşın, kafatasını kırdığı ve beyinde ağır hasara yol açtığını ortaya koydu. Sanıklar genç kızın son anlarını da mahkeme salonunda anlattı. Genç kızın, toplu tecavüzün ardından saldırganlara onu öldürmemeleri için yalvardığı söylendi.

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Toplu tecavüz kurbanıyla ilgili korkunç detaylar çıktı yalvarmış ve...

TACAVÜZ OLASILIĞI DOĞRU: Duruşmaya katılan patolojist Dr Deidre Abrahams, genç kızın ölümün kafatasının aldığı darbe nedeniyle çok hızlı olduğunu ifade etti. Duruşma salonuna Hannah'ın kafasına atılan taş da getirildi. Hannah'nın bedeninin bulunduğu ilk anda, pantolonunun dizlerinin aşağısına kadar inmiş olması, tecavüz olasılığını doğruladı. Hannah'nın bedeninden alınan DNA örnekleri, sanıklarla eşleşti.

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