Toplu tecavüz dehşeti! Arabasıyla kaçırıp ormanlık alanda...

GÜNEY AFRİKA'nın başkenti Cape Town korkunç bir cinayete sahne oldu. Okul arkadaşının ev taşımasına yardım etmek için giden genç kadın Hanna Cornelius, aracını yolun kenarına yanaştırırken etrafını 4 erkek birden sardı. Sonrasında yaşananlar ise kan dondurdu. O katiller yakalandı ve suçlarını itiraf ederken korkunç olayın kan ayrıntılarını verdiler...

Cape Town'da meydana gelen olayda Hanna Cornelius, okul arkadaşı Cheslin Marsh'a eşya taşımada yardım etmek için aracını yolun kenarına doğru yanaştırdı. Hannah'nın aracı birdenbire dört kişilik bir grubun saldırısına uğradı ve saldırganlardan biri, Hannah'ı aracın içinden çekip çıkardı.

GENÇ ADAMI ÖLÜME TERK ETTİLER: Saldırganlardan biri de Cheslin'in sırtına bıçak dayadı ve kaçmaya çalışması durumunda Hannah'ı öldüreceklerini söyledi. Cheslin'i bagaja atan saldırganlar araca bindi ve gaza bastı. Bir süre sonra aracı ormanlık bir arazide durduran saldırganlar, genç adamın kemiklerini tuğlalarla vurarak kırdı ve onu ölüme terk etti.

Bir süre sonra bilinci yerine gelen Cheslin, yakınlardaki bir eve ulaştı ve yardım istedi. Hannan'ın bedeni de birkaç km uzaklıkta bir yolun kenarında bulundu.

  • Dünya 18 Ekim 2018 14:43
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