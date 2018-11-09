Toplu balık ölümlerine inceleme Ekipler harekete geçti

Yeşilırmak'ta, suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark edenler, yetkililere haber verdi. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek, sudan numune alıp, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Telef olan balıklar, su üzerinde akıntıyla ilerlerken, yavru balıkların da kıyıda toplandığı görüldü.

Köprü üzerlerinde toplananlar, şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları ve yapılan incelemeleri izledi. Nehirde uyarıları dikkate almayan bazı kişilerse oltayla balık avladı. Bazılarının da uyarılara rağmen telef olan balıkları topladığı görüldü.

Balık ölümlerinin uzun zamandır devam ettiğini belirten yöre sakinlerinden Hüsem Kahyaoğlu, "Buradaki bir şeker fabrikasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Buna bir çözüm bulunmalı aslında, çözümü olmalı bu işin. Yazık, günah bu kadar balık boşa gitti" dedi.

Kentte yaşayan Recep Aktan ise balık ölümlerine üzüldüğünü belirterek, "Çok güzel namını duyduk buranın. 'Yeşilırmak' diye. Çok temiz ve güzeldi. Şu an da balık tutmak için geldik, bütün balıkların öldüğünü gördüm. İçim burkuldu, gerçekten üzüldüm. Buranın bir çaresinin bulunması lazım. Yetkililer, inşallah bir çaresi bulur" diye konuştu.