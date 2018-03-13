Topkapı’da aynı bölgede tramvay yine raydan çıktı

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir araçta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır" denildi.

Öte yandan benzer bir aksaklık dün de yaşanmıştı ve İETT ücretsiz sefer başlatarak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmıştı.

Tramvay raydan çıktı! İETT ücretsiz sefer başlattı