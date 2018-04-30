Topkapı Sarayı'ndaki sır! Hiç bilinmeyen bir bölümü keşfedildi

Zengin ve köklü bir tarihe sahip olan Topkapı Sarayı'nın restorayonu sırasında hiç bilinmeyen bölümleri keşfediliyor. Seferli Koğuşu'nun restorasyonu sırasında keşfedilen Hünkar hamamından sonra da en başta dehliz, gizli geçit olduğu sanılan bir yapı ortaya çıkarıldı.

Topkapı Sarayı'ndaki sır! Hiç bilinmeyen bir bölümü keşfedildi

Topkapı Sarayı'nın yaklaşık 300 milyon lira harcanacak olan kapsamlı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte sarayın hiç bilinmeyen yerleri de keşfediliyor. Seferli Koğuşu'nun restorasyonu sırasında Fatih Sultan Mehmet'in banyo olarak kullandığı hünkâr hamamının bulunduğu, 1460'larda sarayın inşası sırasında yapılan hamamın temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığı açıklanmıştı. Hünkâr hamamının temel kalıntıları restorasyon sırasında tesadüfen bulununca hamamın diğer yapıları da araştırılmaya başlandı.

15
Topkapı Sarayı'ndaki sır! Hiç bilinmeyen bir bölümü keşfedildi

Seferli Koğuşu'nun statik yapısını sağlamlaştırmak için zeminde yapılan çalışmalar sırasında ön bölümde zeminin altında basamaklı bir bölüm keşfedildi. Üstündeki taş kapaklar kaldırılınca altından yepyeni bir mekân ortaya çıktı. Bu yeni mekânın hamamın külhan yani suyu ısıtma bölümü olduğu anlaşıldı. Fatih döneminde ilk yapıldığı şekliyle duran bölüm temizlenerek ziyaretçilerin gezeceği yeni bir mekân olarak sunulacak.

25
Topkapı Sarayı'ndaki sır! Hiç bilinmeyen bir bölümü keşfedildi

ÖNCE GİZLİ GEÇİT SANILDI: Diğer yandan Seferli Koğuşu'nun önceki yıllarda hem tavanı hem de duvarları beton sıva ile kapalıydı. Restorasyon sırasında açılan duvarlarda büyük yarıklar fark edildi. Bu yarıkların yıllar içinde oluşan depremler ve binaya ekstra binen betonarme eklentilerin neden olduğu kanaatine varıldı. Ayrıca Sarayburnu kısmında zemini sağlamlaştırmaya ihtiyaç olduğu tespiti yapıldı. Duvarlardaki sıvalar kaldırılınca batı duvarında bir delik olduğu fark edildi. Duvar örülerek kapatılan delik açıldığında ise en başta dehliz, gizli geçit olduğu sanılan bir yapı ortaya çıkarıldı. 10 metre derinliğinde 2.5 metre enindeki yapı, temizlik yapıldıktan sonra çeşmenin su deposu olduğu anlaşıldı..

35
Topkapı Sarayı'ndaki sır! Hiç bilinmeyen bir bölümü keşfedildi

PADİŞAH KIYAFETLERİ SERGİLENECEK: Topkapı Sarayı Müze Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı ile Seferli Koğuşu'nda devam eden restorasyonu gezdik. Küçükaşçı, yeni keşifleri şöyle anlattı: ''Seferli koğuşunun özelliği birkaç farklı dönemi taşıyor olması. 4. Murad sefere çıkarken buradaki görevlileri, ağaları orduya götürdüğü için buranın adı Seferli Koğuşu olarak kalıyor. Daha önce padişahın elbiselerinin temizlendiği, bakımının yapıldığı bir mekândı. Önceki yıllarda bu binaya yapılan müdahalelerde çok fazla beton kullanılmıştı. Duvarları, çatısı betonarmeydi. Restorasyonda özgün halini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Duvarlar betondan arındırılırken çeşme ve arkasındaki su haznesi çıktı..

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro