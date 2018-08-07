Top model olacaktı hapse girmişti! Son hali şaşırttı

Model Renee Alway (32), ünlü model Tyra Banks’in sunduğu ‘Top Model’ yarışması ile 2007’de dünya çapında ünlenmişti. Yarışmanın en gözde ismi olan modelin hayatı kısa süre içinde değişmişti. Alıştığı lüks yaşantıdan kopmak istemeyince soyguna kalkışmıştı. 2013’te mücevher çaldıktan sonra polisleri 6 saat peşinden sürüklemişti.