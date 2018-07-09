Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı

Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Top Model 2017'ye yarışmacı olarak katılan ve "top model" olan Dilan Oktaş'ın, Miss Turkuaz Top Model şartnamesine uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildiği açıklandı.

Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı

Miss Turkuaz Organize Komitesi başkanı Yıldıray Cengiz, basına gönderdiği yazılı açıklamasında, 2017 yılında düzenlenen Miss Turkuaz Top Model 2017'ye yarışmacı olarak katılan ve dereceye giren Dilan Oktaş'ın, "Miss Turkuaz Top Model şartnamesine uymaması nedeniyle Miss Turkuaz Top Model 2017 unvanı ve tacı geri alınmıştır" dedi.

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Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANDI: Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Üzülerek gördük ki, 4 Kasım 2017 tarihli ‘Top Model Turkuaz 2017’ seçilen Dilan Oktaş aksi durumda diskalifiye olma riski yönünde uyarılarımıza rağmen, imzalayarak kabul ve teyit ettiği Miss Turkuaz Top Model şartnamesine defalarca aykırı davranış sergilemiştir."

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Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı

"Örneğin fotoshooting ve manken olarak yer aldığı defileyi hiç bir şekilde tarafımıza bildirmemiştir."

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Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı

"Bundan dolayıda diskalifiye etmekten başka seçeneğimiz yok. Buna karşılık jürimiz tarafından kendisine verilen unvan ve tacı, Miss Turkuaz Top Model komitesi kararıyla geri almış bulunuyoruz."

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