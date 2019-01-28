Tonu 1 milyon doları geçiyor dünyadaki rezervin yüzde 73’ü bizde

Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip. Eti Maden ile Çinli Dalian Jinma ile borda teknoloji transferi için işbirliği protokolü imzalanmasından sonra yeni bir hamle daha geldi.

Tonu 1 milyon doları geçiyor dünyadaki rezervin yüzde 73’ü bizde

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in dün CNN Türk'te canlı yayınında yaptığı açıklamalar gözleri bir kez daha bor madenine çevrildi. Dönmez "Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor." dedi. Dönmez ayrıca Bor madeninden üretilen ve Eti Maden tarafından 4 kilogramının yıl boyunca 24,90 liradan satışa sunulan temizlik ürünü BORON'u tanıttı.

124
Tonu 1 milyon doları geçiyor dünyadaki rezervin yüzde 73’ü bizde

Dönmez katıldığı programa şunları söyledi: "Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu. Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey. Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta. Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız. Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak. Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak."

224
Tonu 1 milyon doları geçiyor dünyadaki rezervin yüzde 73’ü bizde

Hemen her sektörde kullanılan bor madenini işlemek için Türkiye kolları sıvadı. Geçtiğimiz Haziran ayında borun katma değerini 2 bin kata kadar artıracak bir teknoloji kurulması için Eti Maden ile Çinli Dalian Jinma arasında ‘Teknoloji Transferi Mutabakatı’ imzalanmıştı. O dönem Enerji Bakanı olan Berat Albayrak, "Yani, hammadde olarak tonu 200 dolardan başlayıp, yüksek teknolojili ürüne dönüştüğünde yaklaşık 400 bin dolara kadar çıkan bir katma değer oluşuyor.” ifadelerini kullanmıştı.

324
Tonu 1 milyon doları geçiyor dünyadaki rezervin yüzde 73’ü bizde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün tanıtımı yapılan Türkiye'nin tek doğal mineralli yerli ve milli temizlik ürünü BORON'u ilk satın alanlardan olmuştu. Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ile yaptığı market alışverişinde şunları söylemişti:

424
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro