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Tom Hardy'den müjdeli haber! İkincisi geliyor

Tom Hardy'den müjdeli haber! İkincisi geliyor

Hollwood'un yakışıklı oyuncusu Tom Hardy ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Hardy'nin eşi Charlotte Riley'in hamile olduğu ve çiftin yakın zamanda ikinci bebeklerine kavuşacakları bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:07 - Güncelleme: 09-07-2018 15:07

İngiliz asıllı aktör Tom Hardy'nin eşi ve aynı zamanda meslektaşı olan Charlotte Riley'in hamile olduğu, çiftin ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandığı belirtildi.

Son olarak Venom: Zehirli Öfke filminde oynayan ve 5 Ekim'de beyazperdede boy gösterecek olan 40 yaşındaki Hardy ile Riley'in daha önce Louis Thomas Hardy isimli bir çocukları dünyaya gelmişti.

Tom Hardy ile eşi, geçtiğimiz hafta Charlotte Riley'nin yeni filmi 'Swimming With Men'in galasında görüntülenmişti.

36 yaşındaki Riley, Swimming With Men galasında Oscar de la Renta tasarımı kabarol beyaz bir elbise giymeyi tercih etmişti.

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