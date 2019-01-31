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Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de İşte anlaşmanın detayları

Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de İşte anlaşmanın detayları

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, "Formayı daha önce giymiştim ve gözlerimden yaş gelmişti. İnşallah futbolu burada bırakacağım." dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 18:53 - Güncelleme: 31-01-2019 18:53

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı transfer etti. 28 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli formayı giydikten sonra FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Tolgay, "Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım, kararımı daha önce vermiştim. Bu dik duruşumla bu aileye geldim. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası." dedi.

Tolgay, "Yurt dışından teklifler de vardı ama menajerim Fenerbahçe ilgilendi dediği zaman bende bir ışık yandı. Beşiktaş'ta iyi bir performans göstermeseydim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp beni bu formaya layık görmezdi.

Formayı daha önce giymiştim ve gözlerimden yaş gelmişti. İnşallah futbolu burada bırakacağım. Fenerbahçe'ye savaşçı bir oyuncu geldi diyebiliriz. Benimle ilgili ofansif, defansif kimse çözemiyordu o yüzden orta sahada savaşçı bir oyuncu görecekler." diye konuştu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Tolgay ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3,5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan'a 'Fenerbahçe'ye hoş geldin.' diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Vatandaş 31 Ocak 2019 19:58 Huzurevine hoş geldin.

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