Tolgahan Sayışman'ın son haliyle tüm imajı yerler bir oldu kas değil göbek

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, yılın yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Ancak bu tatilde Tolgahan Sayışman'ın tüm imajı yıkıldı. Geçen sene 'Fotoşop yok, alın teri var.' diyen Tolgahan Sayışaman'ın son haline bakın.

Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden biri olan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, hem Türkiye'de hem Arnavutluk'ta çalışıyorlar malumunuz. Bu yorucu tempodan fırsat bulunda bulan çift soluğu tatilde aldı.