Tolgahan Sayışman'ın elinden Almeda Abazi'yi kim aldı kendisi paylaştı

Türkiye'nin özenilen çiftlerinden biri olan Tolgahan Sayışman Almeda Abazi kısa bir süre önce tatile çıkmıştı. Tolgahan Sayışman'ın kaslarının eridiği gözlemlenen tatilden, Almeda Abazi'nin paylaştığı fotoğraflar kafaları karıştırdı. Peki neydi o paylaşım?
Eşi Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, tatilde tekne turuna çıktı. Almeda Abazi daha sonra bu tekne turundan fotoğraflar paylaştı. Görenleri önce şaşırtan fotoğraflara Almeda Abazi yaptığı açıklama ile açıklık getirdi.
Instagram hesabının hikaye kısımından eşi Tolgahan Sayışman'la şakalaşırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Almeda Abazi bu fotoğraflara "Kadına şiddete hayır.Şakalaşıyoruz anlamayan çıkar illa ki" notunu düştü.
SÜPER KAHRAMANI KARDEŞİ OLDU; Abazi'nin kardeşi İlda Abazi'ninde olduğu kareye "Ama benim superwoman'ım yardıma atlar hemen" notunu yazarak tatildeki eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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