Tolgahan Sayışman Angola'ya gitti hastenelik oldu! Sebebiyse...

Geçtimiz şubat ayında ekranlara veda eden Siyah İnci dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman hastanelik oldu. Rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu buna paralel olarak Türkiye dışında da geniş hayran kitlelerine sahip. Afrikada da hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Sayışman, Angola'dan kendisine davet geldi. Daveti kabul eden ve önümüzdeki hafta ülkeye gidecek olan ünlü oyuncu, seyahat öncesi zorunlu tutulan sarıhumma aşısını yaptırdı. Ancak bu aşı Sayışman’ı hastanelik etti.
ARNAVUTLUK’A GİDEMEDİ: Aşı sonrası vücudu alerjik reaksiyon gösteren Tolgahan Sayışman, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gerekli tedavi uygulandıktan sonra gece boyunca müşahede altında tutulan oyuncu, ertesi gün taburcu edildi. Bu talihsiz durum, Sayışman’ın Arnavutluk seyahatinin de iptal olmasına yol açtı. Ünlü oyuncu, Arnavutluk’ta televizyon programı sunmaya başlayan eşi Almeda Abazi’nin ilk yayınında yanında olmayı planlıyordu. Ancak doktoru dinlenmesi gerektiğini söyleyince Sayışman evinde kalmayı tercih etti.
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