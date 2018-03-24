Tolgahan Sayışman Angola'ya gitti hastenelik oldu! Sebebiyse...

Geçtimiz şubat ayında ekranlara veda eden Siyah İnci dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman hastanelik oldu. Rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu buna paralel olarak Türkiye dışında da geniş hayran kitlelerine sahip. Afrikada da hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Sayışman, Angola'dan kendisine davet geldi. Daveti kabul eden ve önümüzdeki hafta ülkeye gidecek olan ünlü oyuncu, seyahat öncesi zorunlu tutulan sarıhumma aşısını yaptırdı. Ancak bu aşı Sayışman’ı hastanelik etti.