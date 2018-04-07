Tolga Sarıtaş'ın kaçamak gecesi!

SÖZ dizisinin yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş, önceki akşam Bebek’teki bir mekanda eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekânın içinde sevgilisiyle dans edip şarkılar söylediği öğrenilen ünlü oyuncu, kapıda basın mensuplarının olduğunu duyunca, kulüpten biri kız biri erkek 2 arkadaşıyla birlikte çıkış yaparak tek başına taksiye bindi. Sarıtaş basın mensuplarını atlattığını zannederken, mekândan birlikte çıktığı 2 arkadaşının yanına, içeride sarmaş dolaş olduğu genç kadın geldi.