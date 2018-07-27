Tolga Çevik'in Tolgshow'u yine kahkahaya boğacak!

Her hafta izleyicileri kahkahaya boğan, ekranların en eğlenceli programlarından biri olan TOLGSHOW'un bu haftaki konuğu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinin güzel başrol oyuncusu Alina Boz olacak. Oyunculuğu ile ilgili Tolga Çevik'in de takdirini alan Boz, bu bölümde izleyiciye; oyunculuğa başlamasının tamamen tesadüf olduğunu, 9 yaşındayken gittiği bir AVM’de karşısına çıkan Noel Baba kıyafetli kişinin, “Sen oyuncu olmalısın” dediğini, bu tavsiye üzerine ailesinin kendisini bir ajansa kaydettirdiğini anlatacak.

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri olarak 7 Cüceler’in 7’sini birden canlandıracağı, Boz’un ise Pamuk Prenses olacağı oyun izleyenleri kahkahaya boğarken, Çevik ile Boz’un ‘Paramparça’ dizisini yeniden yorumladıkları sahneler büyük beğeni toplayacak.

‘ARKADAŞIM’ KÖŞEYE SIKIŞIYOR: TOLGSHOW’un ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ idealist bir direksiyon öğretmeni olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşım, ders verdiği hiçbir sürücü adayını ehliyet için yeterli görmezken, hamile bir sürücü adayına ehliyet vermesi için kurs sahibinden baskı görecek. Bakalım Arkadaşım’ın idealistliği mi, yoksa işini mi tercih edecek?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW’un beşinci bölümü 28 Temmuz Cumartesi saat 23.30’da FOX’ta.