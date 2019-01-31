TOKİ''den yeni kampanya 379 lira taksitle konut fırsatı

TOKİ, inşa ettiği konutları uygun koşullarla satışa sunuyor. Bugün satışa çıkan 493 adet konut 379 TL'den başlayan taksitlerle alıcılarını bekliyor.

1-Balıkesir Sındırgı 2. Etap 101 konut

TOKİ Balıkesir Sındırgı 2. Etap projesinde 101 adet konut bulunuyor. Projedeki konutların fiyatları 202 bin 595 TL ile 220 bin 640 TL arasında değişiyor. 3 oda 1 salon konutların yer aldığı TOKİ Balıkesir Sındırgı projesinden 20 bin 259 TL peşinat ve aylık 980,62 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

2-Balıkesir Sındırgı 2. Etap alt gelir grubu 3 konut

Başvuruların bugün itibariyle başladığı TOKİ Balıkesir Sındırgı alt gelir grubunda 3 adet konut bulunuyor. Projedeki konutların satış bedelleri 141 bin 386 TL ile 153 bin 426 TL arasında değişiyor. Sındırgı TOKİ alt gelir grubu projesi için en düşük peşinat tutarı 16 bin 966 TL, en düşük aylık taksit tutarı ise 471,29 TL olarak belirlendi.

3-Bursa İznik 8 konut

TOKİ Bursa İznik projesinde 8 adet konut bulunuyor. 2 oda 1 salon dairelerin yer aldığı İznik TOKİ'de konut fiyatları 177 bin 567 TL ile 264 bin 938 TL arasında değişiyor. Projeden 17 bin 756 TL peşinat ve 1.109 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

4-Denizli Baklan alt gelir grubu 5 konut

Denizli Baklan alt gelir grubu projesinde yer alan 5 adet konut için başvurular bugün itibariyle başlıyor. 2 oda 1 salon konutlara yer verilen projedeki konutların fiyatları 112 bin 963 TL ile 134 bin 543 TL arasında değişiyor. TOKİ Denizli Baklan projesi için ödenecek en düşük peşinat tutarı 13 bin 555 TL, en düşük aylık taksit tutarı ise 552,27 TL.

5-Denizli Acıpayam 170 konut

TOKİ Denizli Acıpayam projesindeki konutlar bugün itibariyle satışa çıktı. TOKİ Acıpayam projesinde peşinat tutarları 21 bin 509 TL'den başlıyor, 51 bin 392 TL'ye kadar yükseliyor. Konut fiyatlarının 215 bin 99 TL'den başladığı proje için aylık taksit bedelleri 956 TL ile 1.927 TL arasında değişiyor.

6-Denizli Honaz alt gelir grubu 23 konut

Konut fiyatlarının 125 bin 970 TL ile 150 bin 414 TL arasında değiştiği Honaz alt gelir grubu TOKİ için başvurular başladı. 2 oda 1 salon konut tiplerinin bulunduğu projeden 15 bin 116 TL peşinat ve aylık 419,90 TL taksit bedeliyle konut sahibi olunabiliyor.

7-Denizli Honaz orta gelir grubu 54 konut

TOKİ Denizli Honaz projesinde yer alan 54 adet konut için başvuru dönemi bugün itibariyle başlıyor. 3 oda 1 salon dairelerin yer aldığı TOKİ Denizli Honaz projesinde en düşük konut bedeli 183 bin 836 TL, en yüksek konut bedeli ise 220 bin 948 TL olarak belirlendi. Proje için en düşük peşinat bedeli 18 bin 383 TL, en düşük aylık taksit bedeli ise 817 TL olarak belirlendi.

8-Denizli Sarayköy 6 konut

TOKİ Denizli Sarayköy projesinde yer alan 6 adet konut bugün itibariyle satışa çıkıyor. Projede 3 oda 1 salon konutlar bulunuyor. TOKİ Sarayköy projesinde yer alan konutların fiyatları 159 bin 828 TL ile 219 bin 730 TL arasında değişiyor. En düşük peşinat bedelinin 15 bin 982 TL, en yüksek peşinat bedelinin ise 43 bin 946 TL olarak belirlendiği proje için aylık taksit bedelleri 710,35 TL'den başlıyor.

9-Denizli Çivril 16 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Denizli Çivril projesi için başvurular bugün itibariyle başladı. Projede 16 adet konut bulunuyor. 3 oda 1 salon konut tiplerinin bulunduğu TOKİ Denizli Çivril projesinde konut fiyatları 148 bin 998 TL ile 217 bin 218 TL arasında değişiyor. En düşük peşinat tutarının 14 bin 899 TL, en yüksek peşinat tutarının ise 43 bin 443 TL olduğu projeden aylık 662,21 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

10-Düzce Şekerpınar alt gelir grubu 10 konut

2 oda 1 salon konutların yer aldığı TOKİ Düzce Şekerpınar projesi için başvurular bugün itibariyle başlıyor. Konut fiyatlarının 125 bin 164 TL ile 159 bin 288 TL arasında değiştiği proje için en düşük peşinat bedeli 15 bin 19 TL, en düşük aylık taksit bedeli ise 417,21 TL olarak belirlendi.

11-Manisa Gördes alt gelir grubu 2 konut

TOKİ Manisa Gördes projesinde yer alan 2 adet konut bugün itibariyle satışa çıktı. Projede 2 oda 1 salon konutlar bulunuyor.Konut fiyatlarının 113 bin 659 TL'den başlayıp, 126 bin 586 TL'ye kadar yükseldiği TOKİ Gördes projesinden 13 bin 639 TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Proje için en düşük aylık taksit bedeli 378,86 TL olarak belirlendi.

12-Samsun Canik 3 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Samsun Canik projesinde yer alan 3 adet konut bugün itibariyle satışa çıktı. Projede yer alan konutların fiyatları 233 bin 373 TL ile 254 bin 173 TL arasında değişiyor. Peşinat tutarlarının 35 bin 6 TL'den başladığı TOKİ Canik projesinde 3 oda 1 salon konutlar bulunuyor. Proje için ödenecek aylık taksit bedelleri 972,39 TL'den başlıyor, 1.836 TL'ye kadar yükseliyor.

13-Zonguldak Çaydeğirmeni alt gelir grubu 89 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni alt gelir grubu projesinde 89 adet konuta yer veriliyor. TOKİ Çaydeğirmeni projesindeki konutların fiyatları 132 bin 463 TL ile 163 bin 877 TL arasında değişiyor. En düşük peşinat bedelinin 15 bin 895 TL, en yüksek peşinat bedelinin ise 32 bin 775 TL olduğu projeden aylık 441,55 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

14-Zonguldak Devrek 2 konut

TOKİ Zonguldak Devrek projesinde yer alan 2 adet 3 oda 1 salon konut bugün itibariyle satışa çıktı. Devrek TOKİ projesinde konut fiyatları 204 bin 5 TL ile 207 bin 400 TL arasında değişiyor. Projeden 20 bin 400 TL peşinat ve aylık 1.275 TL taksit bedeliyle konut sahibi olmak mümkün.

15-Zonguldak Devrek alt gelir grubu 1 konut

1 adet 2 oda 1 salon konuta yer verilen Devrek TOKİ projesi açık satış yöntemiyle satışa sunuldu. Konut fiyatının 120 bin 394 TL olarak belirlendiği projeden 14 bin 447 TL peşinat ve aylık 588,60 TL taksitle konut sahibi olunabiliyor.