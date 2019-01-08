TOKİ'den 7 bin TL peşinat 323 TL taksitle ev fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hayata geçirdiği konutları uygun koşullarla satışa çıkarıyor. 2019'un ilk fırsatı olarak 967 adet konut 7 bin TL peşinat ve 323 TL taksitlerle alıcılarını bekliyor.

1-Ankara Sincan 598 konut

TOKİ Ankara Sincan projesinde yer alan 598 konut bugün itibariyle satışa çıkıyor. 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon dairelerin yer aldığı proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi. TOKİ Ankara Sincan projesinde konut fiyatları 190 bin 523 TL'den başlıyor. Projeden 19 bin 52 TL peşinat ve 1.499 TL taksitle konut sahibi olunabiliyor.

2-Yozgat Akdağmadeni alt gelir grubu 29 konut

TOKİ Yozgat Akdağmadeni alt gelir grubunda yer alan 29 adet konut için başvuru dönemi bugün itibariyle başlıyor. 2 oda 1 salon konutların yer aldığı projede konut fiyatları 97 bin 16 TL'den başlıyor. TOKİ Akdağmadeni alt gelir grubu için en düşük peşinat bedeli 7 bin TL, en düşük aylık taksit bedeli ise 323,39 TL olarak belirlendi.

3-Yozgat Akdağmadeni orta gelir grubu 16 konut

Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı TOKİ Yozgat Akdağmadeni orta gelir grubu projesinde 16 konut bulunuyor. 3 oda 1 salon dairelerin yer aldığı proje için en düşük konut bedeli 140 bin 480 TL olarak belirlendi. Projeden 10 bin TL peşinat ve 552,82 TL aylık taksitlerle konut sahibi olmak mümkün.

4-Tunceli Hozat 1 konut

TOKİ Tunceli Hozat projesinde yer alan 1 adet konut bugün itibariyle satışa çıktı. Başvuruların 29 Mart tarihi itibariyle sona ereceği proje için konut fiyatı 117 bin 993 TL olarak belirlendi. Projedeki 3+1 daire için en düşük peşinat tutarı 10 bin TL, en düşük aylık taksit tutarı ise 524,42 TL olarak belirlendi.

5-Niğde Çiftlik 7 konut

TOKİ Niğde Çiftlik projesinde yer alan 7 adet konut bugün itibariyle satışa çıkıyor. 3 oda 1 salon konutların bulunduğu proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi. Konut fiyatlarının 120 bin 751 TL ile 129 bin 635 TL arasında değiştiği projeden 10 bin TL peşinat ve aylık 536,67 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

6-Muş Kepenek 69 konut

Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı TOKİ Muş Kepenek projesinde 69 adet konut bulunuyor. 2 oda 1 salon dairelere yer verilen Muş TOKİ projesinde konut fiyatları 112 bin 36 TL'den başlıyor. 10 bin TL peşinat ve aylık 410,80 TL taksitle konut sahibi olunabilen proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi.

7-Kırşehir Akpınar alt gelir grubu 38 konut

TOKİ Kırşehir Akpınar projesinde 38 adet konut bulunuyor. 2 oda 1 salon dairelere yer verilen TOKİ Kırşehir alt gelir grubu projesi için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi. TOKİ Kırşehir Akpınar projesinde en düşük konut bedeli 104 bin 517 TL, en düşük peşinat bedeli ise 7 bin TL olarak belirlendi. Projeden 348,39 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabiliyor.

8-Kırşehir Akpınar orta gelir grubu 16 konut

Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı TOKİ Kırşehir Akpınar orta gelir grubu projesinde 16 adet daire bulunuyor. 3+1 konutlara yer verilen proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi. Aylık 672,25 TL taksitle konut sahibi olunabilen projede konut fiyatları 151 bin 255 TL'den başlıyor. Kırşehir Akpınar orta gelir grubu projesinden 10 bin TL peşinatla konut sahibi olmak mümkün.

9-Kahramanmaraş Pazarcık orta gelir grubu 7 konut

TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık projesinde yer alan 7 adet konut bugün itibariyle satışa çıkıyor. Son başvuru tarihinin 29 Mart olarak belirlendiği projede 3+1 daireler bulunuyor. TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık projesi için en düşük konut bedeli 176 bin 109 TL olarak belirlendi. Projeden 17 bin 610 TL peşinat ve aylık 733,79 TL taksitle daire sahibi olunabiliyor.

10-Kahramanmaraş Pazarcık alt gelir grubu 72 konut

Kahramanmaraş Pazarcık alt gelir grubu projesinde 72 adet konut bulunuyor. Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı projedeki daireler 2 oda 1 salon olarak tasarlandı. 10 bin TL peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık alt gelir grubu için aylık peşinat bedeli 10 bin TL'den başlıyor. Proje için en düşük konut bedeli 120 bin 941 TL, en düşük aylık taksit bedeli ise 616,34 TL olarak belirlendi.

11-Gaziantep Islahiye alt gelir grubu 13 konut

TOKİ Gaziantep Islahiye alt gelir grubu projesi için başvuru dönemi bugün itibariyle başlıyor. 13 adet konutun yer aldığı proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi. Konut fiyatlarının 120 bin 750 TL'den başladığı TOKİ Gaziantep Islahiye alt gelir grubu projesinde 2+1 daireler bulunuyor. Islahiye TOKİ için ödenecek peşinat bedeli 7 bin TL'den, aylık taksit bedeli ise 402,50 TL'den başlıyor.

12-Gaziantep Islahiye orta gelir grubu 100 konut

TOKİ Gaziantep Islahiye orta gelir grubu projesinde 100 adet konut bulunuyor. Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı projede 3 oda 1 salon dairelere yer veriliyor. Son başvuru tarihinin 29 Mart 2019 olarak belirlendiği TOKİ Islahiye orta gelir grubu projesinde en düşük aylık taksit bedeli 800,21 TL, en düşük peşinat bedeli ise 10 bin TL olarak belirlendi. Projede yer alan konutların fiyatları 180 bin 47 TL'den başlıyor.

13-Erzincan 1 konut

TOKİ Erzincan projesinde yer alan 1 adet konut bugün itibariyle satışa çıkıyor. Projedeki konut için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi. Konut fiyatının 169 bin 719 TL olarak belirlendiği Erzincan TOKİ projesi için peşinat tutarı 10 bin TL, aylık taksit tutarı ise 887,33 TL.

