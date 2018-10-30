TOKİ'den 2 yeni kampanya! En düşük taksit 398 TL'den başlıyor

Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam eden TOKİ bugün itibariyle 2 yeni kampanyaya daha başladı.

1-Ankara Sincan Saraycık 403 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Ankara Sincan projesinde toplam 403 adet konut bulunuyor. Projede yer alan konutlar için başvuru dönemi bugün itibariyle başlıyor.

2 oda 1 salon konutların yer aldığı TOKİ Sincan Saraycık projesi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.

En düşük konut bedelinin 132 bin 900 TL, en yüksek konut bedelinin ise 186 bin 423 TL olduğu projeden yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabiliyor.

Projedeki konutlar için en düşük peşinat bedeli 13 bin 290 TL, en düşük taksit bedeli ise 830 TL olarak belirlendi.



2-Kayseri Develi 5 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Kayseri Develi projesinde yer alan 5 konut bugün itibariyle satışa çıkıyor.

Son başvuru tarihinin 28 Aralık olarak belirlendiği projede 2 oda 1 salon daireler bulunuyor. TOKİ Kayseri Develi projesi için en düşük konut bedeli 119 bin 545 TL, en yüksek konut bedeli ise 137 bin 179 TL olarak belirlendi.

Yüzde 12, yüzde 15 ve yüzde 20 peşinatla konut sahibi olunabilen projeden 14 bin 345 TL peşinat ve 398 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün. TOKİ Kayseri Develi projesi için vade süresi 180 ay, 216 ay ve 240 ay olarak belirlendi.