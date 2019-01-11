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TOKİ kampanyası 10 bin tl peşinatla ev fırsatı

TOKİ kampanyası 10 bin tl peşinatla ev fırsatı

Bugün itibariyle 6 yeni kampanyaya başlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 10 bin TL peşinatla ev fırsatı sunuyor. Satışa çıkan 918 konut için başvurular bugün itibariyle başlıyor.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 03:12 - Güncelleme: 11-01-2019 03:12

TOKİ 6 yeni kamyanya ile vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Toplam 918 konut satışa çıkarıldı.

1-Diyarbakır Kayapınar 458 konut
TOKİ Diyarbakır Kayapınar projesinde yer alan 458 adet konut bugün itibariyle satışa çıktı. En düşük konut bedelinin 124 bin 122 TL, en yüksek konut bedelinin 145 bin 641 TL olduğu projeden 12 bin 412 TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Proje için aylık taksit tutarları 775,76 TL'den başlıyor.

2-Diyarbakır Çölgüzeli 222 konut
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Diyarbakır Kayapınar Çölgüzeli projesinde yer alan 222 konut için başvurular başladı. En düşük konut bedelinin 121 bin 25 TL, en yüksek konut bedelinin 141 bin 651 TL olduğu proje için aylık taksit bedelleri 756,41 TL'den başlıyor. Çölgüzeli TOKİ'den 12 bin 102 TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor.

3-Diyarbakır Çölgüzeli 2. Etap 58 konut
Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı Diyarbakır Çölgüzeli 2. Etap projesinde 58 adet konut bulunuyor. 2+1 dairelerin yer aldığı projede konut fiyatları 131 bin 309 TL ile 145 bin 58 TL arasında değişiyor. En düşük peşinat bedelinin 13 bin 190 bin TL olduğu Çölgüzeli 2. Etap TOKİ'den aylık 820,68 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabiliyor.

4-Niğde Efendibey 146 konut
Başvuruların bugün itibariyle kabul edilmeye başlandığı Niğde Efendibey projesinde 146 adet konut bulunuyor. 4+1 dairelerin yer aldığı projede konut fiyatları 271 bin 536 TL ile 309 bin 882 TL arasında değişiyor. Proje için belirlenen en düşük peşinat tutarı 15 bin TL, en düşük aylık taksit bedeli ise 1.425 TL.

5-Şanlıurfa Viranşehir 9 konut
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Şanlıurfa Viranşehir projesinde yer alan 9 konut için başvurular başladı. 3+1 dairelere yer verilen Viranşehir TOKİ'deki konutların fiyatları 169 bin 549 TL ile 221 bin 145 TL arasında değişiyor. Viranşehir  TOKİ  projesinde en düşük aylık taksit bedeli 738,66 TL, en yüksek aylık taksit bedeli ise 977,53 TL olarak belirlendi. 

6-Şanlıurfa Viranşehir 2.Etap 25 konut
3 oda 1 salon dairelerin yer aldığı Viranşehir TOKİ için başvurular başladı. 10 bin TL peşinatla konut sahibi olunabilen projede konut fiyatları 160 bin 241 TL ile 211 bin 664 TL arasında değişiyor. Viranşehir 2. Etap TOKİ için en düşük aylık taksit bedeli 695,56 TL olarak belirlendi.

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