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TOKİ başvurusu Kayaşehir ucuz konut başvuru sayfası

TOKİ başvurusu Kayaşehir ucuz konut başvuru sayfası

TOKİ başvuru sayfası İstanbul Kayaşehir projesi ne zaman erişime açılyor, TOKİ ucuz ev başvuru şartları neler soruları merak edildi. İstanbul Kayaşehir'deki 605 dairelik konutlar bitti. En düşük fiyatı 160 bin lira olan ve aylık 667 lira taksitle satışa sunulacak evler için başvurular 2 Nisan'da başladı. 11 Nisan'da bitiyor. TOKİ kıra çekilişleri ise 25 Nisan'da yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 14:00 - Güncelleme: 03-04-2018 14:00

TOKİ İstanbul Kayaşehir'deki 605 konut için başvurular 2 Nisan'da başladı. TOKİ başvuru şartları neler, son gün ne zaman ve Kayaşehir TOKİ kura çekilişi ve sonuçlar ne zaman yapılacak sorularının tüm yanıtı haberimizde.

İstanbul Kayaşehir'deki 605 dairelik konutlar bitti ve satışa sunulacak. En düşüğü 160 liradan ve aylık 667 lira ile satışa sunulacak evler için başvurular 2 Nisan'da başladı. 11 Nisan'da sona erecek. TOKİ kura sonuçları ise 25 Nisan'da yapılacak.

Peki kimler TOKİ başvurusunda bulunacak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olanlar 2. kez başvuru yapabilevek mi, başkası adına başvuruda bulanabilir mi, emekli ve şehit yakınları  kurasız TOKİ ev sahibi olabiliyor mu?

TOKİ KAYAŞEHİR SATIŞA HAZIR: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen 605 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarılmasının ardından örnek dairede basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Turan, ”Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile ürettiğimiz 605 konutumuzu vatandaşlarımıza sunacağız. En düşüğü 160 bin liradan başlayan ve en düşüğü 667 lira taksitle, imkânları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler dedi.

TOKİ Kayaşehir başvuru şartları örnek daire başvurular ne zaman?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR: 2 Nisan-11 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını söyleyen Turan, "Orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik proje. TOKİ’nin son 4 yılda uygulamaya çalıştığı yatay mimari konseptiyle inşa edilen mahalle dokusunu hayata geçiren proje. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireli konutlarından oluşuyor. Vatandaşlarımız Halk Bankası’na 5 bin lira peşinat yatırarak müracaat edebilecekler.

BAŞVURU SONUÇLARI TOKİ ÇEKİLİŞİ: 25 Nisan günü noter huzurunda kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. Dairelerimiz 160 bin liradan başlayarak 4+1 en büyük dairemiz 600 bin liraya çıkıyor. Konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 liradan başlayacak" dedi.

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