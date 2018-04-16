  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

TOKİ 38 ilde satışa sundu 185 lira taksitle konut

TOKİ 38 ilde satışa sundu 185 lira taksitle konut

TOKİ'den vatandaşa 185 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. KÜTAHYA'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut için öncelik sağlamak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde banka önünde sıraya girdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-04-2018 09:38 - Güncelleme: 16-04-2018 09:38

TOKİ'nin 38 ilde 6 bin 893 konutu açık satışa çıkarması
- Başvuru önceliği sağlamak isteyen Kütahya'daki vatandaşlar gece saatlerinden itibaren bankanın önünde beklemeye başladı

Kütahya'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut için öncelik sağlamak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde banka önünde sıraya girdi.

TOKİ tarafından merkez İnköy Mahallesi'nde 627 Konut Projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2+1 konutun başvuru önceliğine göre kurasız satılacağı duyuruldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.

Banka önünde sırada bekleyen İsa Sarıyıldız, AA muhabirine, öncelik sağlamak için gece saatlerinden itibaren beklemeye başladığını söyledi. Sarıyıldız, "Asgari ücretle çalışan insanlarız, böyle giderse ev sahibi olabilmem zor görünüyor. TOKİ'nin şartları bize uygun geldi. Peşinat için de kredi çektim, eşten dosttan borç aldım, eşimin bileziğini aldım. İnşallah ev sahibi oluruz. Sabah inşallah herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılır." diye konuştu.

Gültekin Kaya da ekim ayında düğün yapacak oğlunu ev sahibi yapmak için sıraya girdiğini anlattı.

TOKİ tarafından 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TOKİ 38 ilde satışa sundu 185 lira taksitle konut haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro