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TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsayı satışa sunduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 03:15 - Güncelleme: 12-01-2019 03:15

TOKİ'den yapılan açıklamada, "Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsa satışa sunuldu.

Ancak, Şanlıurfa Eyyübiye’de yaklaşık 9 bin 500 metrekare imarsız arsa 5 yıl süre ile kiralanacak. Muhammen bedeli yaklaşık 962 milyon TL olan arsalar 'Açık Artırma' yöntemi ile satılacak" ifadelerine yer verildi.

Arsaların niteliklerinin şu şekilde olduğu belirtildi:
"Konut, gelişme konut, villa konut, ticaret, turizm tesis, rekreasyon alanı, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, çok işlevli merkez, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, tarımimarlı ve imarsız arsalar."

Müzayede 29 Ocak Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

İSTANBUL
Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, özel eğitim, İkitelli’de, Çatalca Muratbey’de, Eyüpsultan Göktürk’te, Arnavutköy Taşoluk’ta ve Sultanbeyli Battalgazi’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA
Gölbaşı Kızılcaşar’da villa konut,Etimesgut Yapracık’ta konut,  Çankaya Çayyolu’nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, SincanTemelli’de konut,Beypazarı’nda konutniteliğinde imarlı arsalar.

İZMİR
Çiğli’de, Foça’da, Menderes’te konut, Urla’da çok işlevli merkez alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ANTALYA
Kemer Çamyuva’da konut, KonyaaltıArapsuyu’nda toplu konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

BALIKESİR
Ayvalık Küçükköy’de konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

DİYARBAKIR
YenişehirÜçkuyu’da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ
Merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsalar,

KOCAELİ
Dilovası’ndakonut, gelişme konut diğer tarım niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.

MERSİN
Erdemli’de turizm tesis, Mezitli’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

MUĞLA
Bodrum ve Datça’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye TOKİ ve emlak yönetim internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Kaynak : DHA

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